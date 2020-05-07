Рубль пытается укрепиться на фоне роста цен на «чёрное золото»
Мировые цены на нефть сегодня утром растут на фоне надежд на постепенное восстановление спроса, свидетельствую данные торгов. Поддержку ценам на нефть оказывает тот факт, что недельные запасы в США выросли меньше, чем ожидалось.
По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 532,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», ожидали более сильного роста запасов — на 7,8 миллиона баррелей.
При этом дальнейший рост котировок может быть ограничен продолжающимся переизбытком сырой нефти, вызванным падением спроса из-за коронавируса.
«Последний отчёт (по запасам в США. — Ред.) показал, что после нескольких катастрофических недель давление на рынок нефти в США начинает уменьшаться. Тем не менее, мы не будем исключать большей турбулентности (на рынках. — Ред.) в ближайшие недели», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Capital Economics».
Напомним, с начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,3459 рубля. По отношению к последней сделке 6 мая доллар снизился на 23,41 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 37,40 копейки.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 24,22 копейки и составил 80,2378 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, увеличился. Рост составил 17,80 копейки.