Рубль пытается укрепиться в период «перетягивания каната»

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, — трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник нефтяной рынок продолжает отыгрывать результаты заседания ОПЕК+ 1 апреля, на котором альянс определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учётом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелй в сутки.

Кроме того, основательница «Vanda Insights» Вандана Хари отмечает, что рынок нефти находится в состоянии неопределенности на противоречивом внешнем фоне: с одной стороны – увеличение спроса на сырьё в США, с другой – ужесточение карантинных ограничений в Европе.

«На данный момент нефть может находиться в тупике, ожидая дальнейших сигналов со стороны спроса. Я ожидаю продолжения «перетягивания каната» между находящейся в изоляции Европой и США, стремящимися к свободе», — цитирует Хари агентство «Блумберг».

Рубль в понедельник утром растёт к доллару и переходит в плюс к евро в рамках коррекции после снижения в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. А курс доллара сегодня утром немного поднимается по отношению к евро, инвесторы продолжают отыгрывать данные с рынка труда США, свидетельствуют котировки торгов.