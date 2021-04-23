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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 10:30

Рубль пытается укрепляться на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько увеличиваются в рамках коррекции, но по итогам недели котировки при этом могут показать снижение, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, во вторник и среду котировки нефти падали из-за рисков вокруг спроса и после выхода статистики её запасов в США. Так, ситуация вокруг коронавируса в Японии и Индии вызывала обеспокоенность трейдеров, так как эти страны больше всего импортируют нефть. А коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно выросли на 0,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 2,9 миллиона.

Несколько способствует росту нефтяных котировок сейчас и ослабление доллара, так как более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,17%.

Курс рубля в начале утренних торгов пятницы корректируется вниз относительно доллара и евро после вчерашнего сильного роста, следует из данных Московской биржи, но потом развернулся вверх относительно основных резервных валют на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Доллар США и евро незначительно росли в начале торгов в пятницу утром, рубль слегка снижался к бивалютной корзине. Участники рынка ожидают развития санкционной тематики и решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Но курс доллара к другим основным мировым валютам снижается из-за продолжения понижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

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