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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 10:30

Рубль растёт благодаря дорожающей нефти

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после снижения в среду на 1,5-2% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры также следят за приближающимся к США ураганом «Дельта».

Днём ранее падение цен достигало почти 2,5%, ускорившись к вечеру на статистике американского минэнерго. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю по 2 октября на 0,5 миллиона баррелей при прогнозе роста только на 0,3 миллиона, добыча также выросла — на 300 тысяч баррелей в день, до 11 миллионов баррелей в день. По итогам торгов 7 октября котировки нефти опустились в среднем почти на 1,5-2%.

Неопределенность с дальнейшим стимулированием экономики США также оказывает давление на нефтяной рынок, усиливая опасения за спрос. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей прекращаются до выборов 3 ноября из-за разногласий по объему поддержки.

Рынки также следят за новостями по урагану «Дельта», который приблизился к побережью американских штатов Луизиана и Флорида. Как отмечает агентство Рейтер, нефтедобывающие компании уже прекратили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 77,8532 рубля.  По отношению к последней сделке 7 октября доллар подешевел почти на 17 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 23,89 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 15,67 копейки и составил 91,6783 рубля. К официальному курсу евро снизился на 13,46 копейки.

 

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