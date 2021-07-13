Рубль растёт к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Участники рынка с интересом следят за ситуацией в Азии, где на прошлой неделе был зафиксирован очередной скачок заболеваемости COVID-19.

Данные EIA указывают на то, что американской нефтяной отрасли предстоит пройти ещё долгий путь, прежде чем удастся вернуться к допандемийной добыче. В этом году существенного влияния на мировой рынок нефти рост добычи в США вряд ли окажет.

В ближайшие дни фокус внимания рынка может быть смещён в сторону американских запасов нефти, динамика которых является индикатором спроса. По опросам «Reuters», запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться восьмую неделю подряд. Аналогичную динамику могут показать запасы бензина. Сегодня поздно вечером свою оценку запасов представит API.

Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти.

Стоимость нефти прибавляет 0,4%, до 75,4 доллара за баррель сорта Brent.

Рубль сегодня утром растёт к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. А курс доллара во вторник утром торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам в ожидании выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.