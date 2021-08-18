Рубль растёт к основным инвалютам

Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,33% — до 66,56 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,35%, до 66,82 доллара.

По данным API, за неделю по 13 августа коммерческие запасы нефти в США сократились 1,16 миллиона баррелей. При этом показатель оказался немного хуже прогнозов – ожидалось снижение на 1,26 миллиона баррелей.

Как пишет 1prime.ru, официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером Министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,05 миллиона баррелей.

Рост цен в среду также может быть обусловлен коррекцией – котировки нефти снижались четыре торговые сессии подряд. За это время обе марки подешевели более чем на 3%.

Старший стратег по сырьевым товарам «Australia & New Zealand Banking Group Ltd.» Дэниел Хайнс, которого цитирует агентство «Блумберг», считает, что перспективы рынка нефти остаются неопределенными в связи с распространением в мире штамма коронавируса «дельта». Он полагает, что уверенность в восстановлении спроса «пошатнулась», в связи с этим цены на сырьё могут оставаться под давлением.

Рубль стабильно растёт к основным инвалютам, курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара США в среду демонстрирует слабое снижение относительно евро и корзины основных мировых валют.