Цены на нефть повышаются в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский Исфахан. Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

«Мы все больше приближаемся к сценарию, когда риски становятся реальностью, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевом рынке в «ING Groep NV» в Сингапуре. - Нефтяной рынок, вероятно, начнёт закладывать ещё более крупную премию за риск».

Как пишет finmarket.ru, атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает «Al Mayadeen» со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

По данным Московской биржи, доллар начал торги умеренным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,595 рубля (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар нивелировал снижение и торгуется на уровне вчерашнего закрытия.

Евро снижается.

Рубль растёт на фоне активно дорожающей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,7806 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар почти не изменился (+0,06 копейки). Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 22,70 копейки и составил 99,7280 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 31,16 копейки, евро подорожал на 80,36 копейки.