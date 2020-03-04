Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% сегодня утром, инвесторы с надеждой ждут мер со стороны ОПЕК+ по стабилизации цен на сырье из-за падения спроса, вызванного коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

В среду внимание инвесторов переключилось на Вену, где 4 марта начинается заседание ОПЕК+. Участники рынка с надеждой ждут мер по сокращению добычи сырья с целью стабилизировать цены после резкого снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

Аналитики «Barclays», чьё мнение приводит агентство «Рейтер», отмечают, что неопределенность в отношении степени снижения спроса в результате вспышки вируса и неясных сроков восстановления добычи в Ливии может повлиять на решение альянса. Накануне СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ выступает за дополнительное сокращение совокупного объёма добычи нефти странами альянса в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.

«Сейчас для ОПЕК+ не время осторожничать. Избыток сырья, ожидающийся во втором квартале требует ощутимых мер со стороны картеля, чтобы привести его к уровню до вспышки COVID-19», - цитирует слова аналитиков агентство.

Инвесторы также обратили внимание на данные по запасам нефти в США. По данным API, запасы сырья в стране на прошлой неделе выросли на 1,69 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,64 миллиона баррелей.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,9087 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 13,13 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 53,50 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 25,24 копейки и составил 73,5251 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 41,34 копейки.