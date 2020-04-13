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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.20 10:30

Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Рост цен на нефть наблюдается после заключения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи: Brent растёт на 4,40%, нефть марки WTI поднимается на 7,07%, следует из данных торгов.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчёта будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

Долгосрочный спрос на нефть в мире остаётся сильным, но проблемы в отрасли сохранятся и после сделки ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи, заявил генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс.

«Прогнозы показывают, что долгосрочный спрос на нефть и природный газ во всём мире остаётся сильным. В предстоящие недели и месяцы для нашего сектора и почти для всех других остаются значительные проблемы. Однако американская нефть и природный газ, а также американские рабочие, которые производят, транспортируют, обслуживают, перерабатывают и отгружают их, будут иметь решающее значение для обеспечения нашего экономического восстановления», — говорится в заявлении Соммерса на сайте организации.

Он напомнил, что до пандемии коронавируса ежедневный спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей.

Комментируя соглашение ОПЕК+, Соммерс отметил, что оно позволит привести в соответствие производство нефти со спросом на неё, который упал из-за пандемии. При этом, напомнил он, в США рыночные условия привели к тому, что американские производители сократили добычу нефти, чтобы удовлетворить историческое падение спроса.

«Это важное соглашение, которое будет способствовать повышению стабильности на энергетических рынках в интересах как американских потребителей энергии, так и производителей», — сказал глава института.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,4565 рубля. По отношению к последней сделке 10 апреля доллар подешевел на 29,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 29,50 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 25,75 копейки и составил 80,4925 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 24,33 копейки.

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