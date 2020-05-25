Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов. В понедельник цены на сырье демонстрируют коррекционный рост после снижения в ходе торгов пятницы на фоне опасений за напряженность в отношениях между США и Китаем в связи с планами Пекина ввести закон о нацбезопасности в Гонконге, и возможностью ответных санкций со стороны Вашингтона.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в 22 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Как ранее сообщала «South China Morning Post», законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

«Внимание, вероятно, будет сосредоточено на ВСНП, поскольку дискуссии… продолжаются. Геополитика привлекает внимание, так как отношения США и Китая по-прежнему представляют собой риск снижения на рынках», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,4957 рубля. По отношению к последней сделке 22 мая доллар снизился на 14,43 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 38,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке почти на 29 копеек и составил 77,7905 рубля. К официальному курсу евро упал на 65,26 копейки.