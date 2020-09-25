Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Цены на нефть сегодня утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Ранее на неделе Минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.

При этом по итогам недели ожидается падение цен на «чёрное золото», поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.

«По большому счёту ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка «OANDA».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,8896 рубля. По отношению к последней сделке 24 сентября доллар снизился на 25 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 28,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 32,61 копейки и составил 89,7239 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 25,79 копейки.