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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.20 10:30

Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются более чем на 2%, в том числе марка Brent преодолела отметку в 40 долларов за баррель — ралли связано с коррекцией после падения на пятничных торгах, причём всё это движение в основном обусловлено новостями о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, подхватившего коронавирус, свидетельствуют данные торгов.

2 октября днём удешевление нефти в ходе торгов превышало 5% после сообщения о том, что американский президент заразился коронавирусом. Снижение нефтяных котировок подкреплялось неопределенностью относительно баланса спроса и предложения на рынке на фоне ситуации с коронавирусом. Новость также вызвала общий уход инвесторов от риска.

Сейчас ситуация несколько изменилась, поскольку накануне врач Брайан Гарибальди заявил, что Трампа могут выписать из больницы уже сегодня. Пока, согласно сообщению Белого дома, расписание президента на понедельник «пустое».

«Я думаю, дело в улучшении здоровья президента США… В выходные было много противоречивых сообщений по поводу его здоровья, но в целом ему лучше», — цитирует агентство «Рейтер» мнение старшего менеджера по сырьевым товарам «Phillip Futures» Автара Санду.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 77,9617 рубля. По отношению к последней сделке 2 октября доллар подешевел на 24 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 13 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов  «завтра» к последней сделке понизился на 22,82 копейки и составил 91,3968 рубля. К официальному курсу евро опустился на 18,11 копейки.

 

 

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