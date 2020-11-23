Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привёл к подъёму цен на нефть почти на 20% в ноябре. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросла на 0,10 (0,24%) доллара - до 42,52 доллара за баррель.

Американская компания «Pfizer Inc.» и немецкая «BioNTech» в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет «Bloomberg».

«Мы может наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отмечает основатель консалтинговой компании «Vanda Insights» Вандана Хари. - Вакцины на смогут остановить текущие волны пандемии».

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне повышения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,9523 рубля. По отношению к последней сделке 20 ноября доллар подешевел 24,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась почти на 6 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 20,45 копейки и составил 90,1755 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 8,88 копейки.