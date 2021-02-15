Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть в понедельник растут, поддерживаемые целым рядом факторов, но главным образом за счёт снижения угрозы коронавируса для спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Агентство «Блумберг» отмечает, что спрос на нефть в США резко вырос, поскольку НПЗ увеличивают объёмы переработки, ожидая, что меры стимулирования в совокупности с ослаблением карантинных ограничений поддержат восстановление экономики и спроса на топливо. Кроме того, рынок не забывает, что некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Дополнительным позитивом для цен на нефть сегодня также стали новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти.

В основном же растущая уверенность в восстановлении спроса на «чёрное золото» по мере развертывания вакцинации от коронавируса в мире, а также снижение темпов заболеваемости продолжает подталкивать цены на нефть к новым максимумам. Ранее в понедельник стоимость основных марок обновили очередные рекорды более чем за год.

«Дополнительные сокращения (добычи. - Ред.) Саудовской Аравией, новые обещания США стимулировать (экономику. - Ред.) — все это помогает… Но самый важный фактор… это то, что COVID на мировом уровне отступает уже более четырёх недель», — объяснила агентству главные причины значительного удорожания нефти основатель «Vanda Insights» Вандана Хари.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,2976 рубля. По отношению к последней сделке 12 февраля доллар подешевел на 42 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 32,62 копейки и составил 88,9988 рубля. К официальному курсу евро упал на 60,64 копейки. Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 21 января.