Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчёте API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru, официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17.30 мск. Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Экономика США тем временем, демонстрирует устойчивость в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, и это вызывает опасения дальнейшего подъёма ставки, которое может спровоцировать ухудшение ситуации в экономике.

«Большинство факторов на нефтяном рынке указывает на сокращение спроса. Потребуется дальнейшее снижение цен на нефть, чтобы на рынке появились покупатели», - отмечает главный аналитик «Oanda» Эдвард Мойя, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 рубля (-69,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торов доллар продолжает дешеветь, хотя и замедлил снижение. Евро также понижается.

Рубль растёт на фоне информации об прошедшем накануне обсуждении мер по стабилизации курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,8644 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 22,56 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 34,40 копейки и составил 105,6735 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 55,73 копейки, евро - на 90,01 копейки.

Доллар США незначительно снижается к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду. Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США за июль, опубликованные во вторник, подтвердили сохранение устойчивости американской экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.