Рубль растёт на фоне роста нефтяных цен

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 12,91% и достигла отметки 23 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки ни 8.19 мск.

К 8.30 мск нефть ускорила рост и торгуется на уровне 23,22 доллара за баррель, что на 13,94% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Стоимость фьючерса нефти WTI, по данным на 8.31 мск, растёт на 14,88% и находится на отметке 15,83 доллара за баррель.

Рост нефтяных котировок происходит после резкого снижения накануне. 22 апреля стоимость июньских фьючерсов нефти Brent опускалась до минимума с июня 1999 года.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,1486 рубля. По отношению к последней сделке 22 апреля доллар подешевел на 75,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,89 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке почти на 81 копейку и составил 81,3007 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 2,38 рубля.