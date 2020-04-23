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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 10:30

Рубль растёт на фоне роста нефтяных цен

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 12,91% и достигла отметки 23 доллара  за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки ни 8.19 мск.

К 8.30 мск нефть ускорила рост и торгуется на уровне 23,22 доллара за баррель, что на 13,94% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Стоимость фьючерса нефти WTI, по данным на 8.31 мск, растёт на 14,88% и находится на отметке 15,83 доллара за баррель.

Рост нефтяных котировок происходит после резкого снижения накануне. 22 апреля стоимость июньских фьючерсов нефти Brent опускалась до минимума с июня 1999 года.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,1486 рубля. По отношению к последней сделке 22 апреля доллар подешевел на 75,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,89 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке почти на 81 копейку и составил 81,3007 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 2,38 рубля.

 

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Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
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Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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