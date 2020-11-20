Рубль растёт на фоне стабильной цены на нефть

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в рамках коррекции после снижения днём ранее, инвесторы оценивают перспективы спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,1% — до 41,94 доллара за баррель.

В пятницу наблюдается небольшой коррекционный рост цен на нефть после снижения днём ранее. Инвесторы продолжают следить за ситуацией со спросом на нефтяном рынке в период пандемии. Введение новых карантинных мер в мире и ограничение передвижений оказывают значительное влияние на баланс спроса и предложения. Так, в США в отдельных штатах продолжают вводить дополнительные меры для обеспечения контроля над распространением заражения.

В то же время оптимизм вокруг новостей о разработке вакцины от коронавируса поддерживают цены на «чёрное золото» на текущей неделе. Успехи в данной области дают надежду на более скорое окончание пандемии и восстановление экономики после её негативных последствий.

«Несмотря на то что падение спроса является негативным фактором для роста цен на нефть, это в основном было учтено и не должно вызывать значительного снижения стоимости на фоне введения новых карантинных мер в США», — приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «OANDA» Эдварда Мойи.

Доллар и евро сегодня начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торга составил 75,9107 рубля. По отношению к последней сделке 19 ноября доллар подешевел почти на 14 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 35,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 9,93 копейки и составил 90,2382 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 11 копеек.