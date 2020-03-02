Рубль растёт после обвального падения на прошлой неделе

Мировые цены на нефть сегодня утром коррекционно растут более чем на 3%, отыгрывая падение 28 февраля, свидетельствуют данные торгов. В понедельник инвесторы отыгрывают распродажи прошлой недели, вызванные опасением за риск пандемии коронавируса. В пятницу цена марки WTI падала почти на 7%, Brent — более чем на 5%, до минимума с июля 2017 года.

Участники рынка с оптимизмом встретили сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ ещё на 1 миллион баррелей в день из-за рисков коронавируса для нефтяного спроса. Теперь инвесторы ожидают решения ОПЕК+. Встречи альянса пройдут 5-6 марта в Вене.

При этом инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса и его влияние на нефтяной рынок и мировую экономику в целом. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

Доллар и евро снижаются на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине, корректируясь после обвального падения на прошлой неделе. Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,4937 рубля. По отношению к последней сделке 28 февраля доллар снизился на 38,38 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на полрубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 39,10 копейки и составил 73,4290 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 29,45 копейки.