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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.22 10:30

Рубль растёт в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 1,3% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке сегодня утром наблюдается коррекционное снижение цен, последовавшее за скачком торговым днём ранее. Пятничному ралли способствовали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды была атакована ракетным снарядом 25 марта вечером, а электростанция «Аль-Мухтара» в районе Джизан была обстреляна из гранатомёта. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Кроме того, снижению цен на «чёрное золото» в понедельник утром способствуют опасения за спрос на неё вследствие обострения коронавирусной ситуации в Китае, который является крупнейшим в мире импортёром данного сырья.

Тем не менее стоимость нефти остаётся на высоком уровне. «Несколько катализаторов, поддерживающих дальнейший рост цен на нефть, остаются в силе, в том числе тупиковая ситуация в ядерной сделке с Ираном и любая эскалация атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «IG».

Доллар США уверенно укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник. К иене доллар вырос до максимума с декабря 2015 года. Укреплению доллара способствует продолжающийся подъём доходностей «US Treasuries» на фоне растущих ожиданий ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. В настоящее время в рынок заложено увеличение ставки на 2 процентных пункта до конца текущего года, отмечает агентство «Bloomberg».

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль растёт к бивалютной корзине в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров.

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