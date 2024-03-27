Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США.

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в 17.30 мск.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждёт новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объёмы производства.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,8375 рубля (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро также незначительно дешевеет.

Рубль растёт в условиях неоднозначного внешнего фона.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,6383 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 2,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 3,86 копейки и составил 100,3939 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 10,38 копейки, евро снизился на 1,82 копейки.