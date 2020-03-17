Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью

Цены на нефть сегодня утром коррекционно растут, восстанавливаясь после обвала понедельника, свидетельствуют данные торгов. 16 марта в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% — у WTI.

Распродажи на рынках нефти происходят на фоне значительного снижения спроса в результате глобального распространения вируса, вызывающего COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Многие аналитики при этом предпочитают сохранять осторожность. «Глубоко несбалансированный прогноз спроса и предложения не изменился, так как Саудовская Аравия и Россия увеличили производство в то время, когда глобальный спрос на энергию серьёзно пострадал от закрытия границ и запретов на поездки», — говорит рыночный аналитик «CMC Markets» Маргарет Ян, которую цитирует агентство «Рейтер».

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,0050 рубля. По отношению к последней сделке 16 марта доллар снизился на 64,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 81,50 копейки и составил 82,60 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 14,71 копейки.