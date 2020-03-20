Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром замедлили рост, но остаются в плюсе после заявлений американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Рост продолжается вторую торговую сессию подряд.

Нефть отыгрывает предыдущий обвал цен до минимумов с начала 2000-х годов. 19 марта цены WTI подскочили более чем на 30%, Brent — на 16%. Инвесторы обратили внимание на заявления Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», а пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Кроме того, США объявили, что закупят 77 миллионов баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва.

«Такие действия, если они будут реализованы, снизят объемы мировых и внутренних поставок и помогут поддержать цены в ближайшей перспективе», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Goldman Sachs».

Нефтяной рынок остается крайне волатильным после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса, которая угрожает мировой экономике в целом и спросу на сырье в частности.

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и на фоне укрепления большинства валют emerging markets,.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,2040 рубля. По отношению к последней сделке 19 марта доллар снизился на 92,10 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,95 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 59,47 копейки и составил 84,0553 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 3,21 рубля.