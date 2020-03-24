Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром второй день подряд, корректируясь после очередного обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики отмечают сохраняющиеся опасения за спрос на сырье из-за коронавируса.

Коррекционный рост стоимости нефти происходит второй день подряд после того, как 20 марта падение цен на сырье достигало 11%. В то же время эксперты отмечают сохранение опасений за спрос в связи с коронавирусом.

В частности, СМИ пишут о падении спроса на бензин в США. Как отмечает агентство «Рейтер», обычно объём потребления бензина в США превышает 9 миллионов баррелей в день, что составляет почти половину ежедневного потребления нефти в стране. В условиях, когда передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, спрос резко падает.

«Никто не ездит, нет бизнеса, никому не нужен бензин, и ситуация может стать намного хуже», - прокомментировал агентству директор по фьючерсам «Mizuho Securities» Боб Яугер.

Курс доллара снижается во вторник утром на фоне новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимуляции экономики, свидетельствуют данные торгов.

Вчера ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаг в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

«Похоже, мы вышли из фазы, когда все продавалось, начиная от акций и заканчивая безопасными активами, такими как облигации и золото», - сказал агентству «Рейтер» валютный стратег «Mitsubishi UFJ Trust Bank» Коичи Кобаяши.

Однако торги по-прежнему остаются волатильными. Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти, вызывая обеспокоенность за перспективы мировой экономики, уже понесший серьёзный урон.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,5674 рубля. По отношению к последней сделке 23 марта доллар снизился на 1,03 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 2,31 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 33 копейки и составил 85,1198 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 1,59 рубля.