Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью

Цены на нефть сегодня утром коррекционно растут в пределах 5% после падения до минимумов с 2002 года накануне, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растёт на 5,13%, до 21,12 доллара за баррель. В понедельник стоимость WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с февраля 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель. Стоимость Brent же опускалась ниже 22 долларов за баррель впервые с марта 2002 года.

Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и возможной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как альянс стран ОПЕК+ в начале марта не смог договориться о более глубоких сокращениях добычи сырья, чтобы поддержать цены на нефть.

Участники рынка обратили внимание на состоявшийся 30 марта телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого лидеры договорились о российско-американских консультациях на счёт рынка нефти по линии министров энергетики.

«Президент Трамп позвонил президенту Путина обсудить вопрос нефти. Предположительно, в попытке заставить Россию сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией. Любые признаки того, что Россия и Саудовская Аравия наладят отношения, будут позитивными для нефти… Но это история с дальнейшим развитием», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес, отмечая, что новости помогли ценам на нефть WTI установиться выше 20 долларов после хаотичной сессии.

Сегодня утром доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 79,1132 рубля. По отношению к последней сделке 30 марта доллар снизился на 20,68 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 49,76 копейки и составил 87,1224 рубля.

Отметим, что ЦБ РФ не менял вчера, 30 марта, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей.