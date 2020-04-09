Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью

Мировые цены на нефть заметно ускорили темпы роста в среду - до 5-11%, свидетельствуют данные торгов.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которое состоится в четверг. В рамках встречи страны альянса планируют обсудить возможное сокращение добычи нефти. Участники рынка ожидают, что заседание будет более успешным, чем месяц назад.

8 апреля Минэнерго РФ заявило РИА «Новости», что Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса. По данным РБК, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки или на 14% от уровня первого квартала (около 11,3 миллиона баррелей в сутки).

Кроме того, комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон сообщил, что не примет участия в заседании ОПЕК+ в четверг, но видит необходимость в сокращении добычи нефти в мире на 20 миллионов баррелей в сутки, при этом 4 миллиона баррелей добычи в день США в следующие три месяца потеряют сами.

В пятницу, 10 апреля, состоится заседание глав минэнерго стран G20. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, говорил, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики «большой двадцатки».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,7143 рубля. По отношению к последней сделке 8 апреля доллар подешевел почти на 26 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 1,04 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 10,18 копейки и составил 81,2082 рубля. К официальному курсу евро упал на 1,03 рубля.