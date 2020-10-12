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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 10:30

Рубль реагирует на снижение цен на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана «Дельта» в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов ситуация с ураганом в США, из-за которого многие нефтяные компании были вынуждены ранее остановить добычу. 10 октября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм «Дельта» ослаб до уровня депрессии. Как сообщает агентство «Рейтер», многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже начали работу.

Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как Ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.

«У нас есть объёмы, возвращающиеся на рынок, в то время как спрос по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность в связи с ростом случаев заболевания Covid-19 в некоторых частях Европы», — прокомментировал агентству «Блумберг»  глава отдела по сырьевой стратегии «ING» Уоррен Петтерсон.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,9680 рубля. По отношению к последней сделке 9 октября доллар подорожал на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 6 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 16,43 копейки и составил 90,9743 рубля. К официальному курсу евро вырос на 25,80 копейки.

 

 

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