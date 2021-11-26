Мировые цены на нефть падают в пятницу утром после новостей о появлении нового штамма коронавируса, в связи с чем инвесторы оценивают перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные трейдеры опасаются, что в связи с появлением опасного штамма коронавируса ещё больше стран могут ужесточить карантинные ограничения, и это снизит спрос на нефть. Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне того, что ряд стран высвободил сырьё из стратегических резервов.

Основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, которую цитирует агентство «Блумберг», полагает, что, несмотря на беспокойства по коронавирусу, ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи, однако, если новый штамм вируса станет «большой проблемой», альянс может его приостановить.

Сегодня утром рубль сильно сдаёт позиции в парах с долларом и евро вслед за падающими нефтяными котировками и зарубежными площадками, следует из данных Московской биржи.

В пятницу складывается не самый позитивный фон за счёт отката нефтяных котировок. Негативно сказывается рост запасов и добычи в США, увеличение буровой активности, относительно крепкий доллар, ожидания профицита нефти на глобальном рынке в ближайшие месяцы из-за распечатывания стратегических резервов ряда стран и повышения производства со стороны ОПЕК+. К этому можно добавить и риски новых ограничительных мер в ряде европейских стран из-за Covid-19.