Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных Минэнерго США о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% — до 72,66 доллара за баррель.

«Сегодняшняя восходящая динамика связана с хорошим еженедельным отчётом Минэнерго США о запасах нефти, который показал значительное… снижение запасов нефти, бензина и дизельного топлива. Это напоминает о том, что в США всё ещё наблюдается пик сезонного спроса», — приводит газета «Wall Street Journal» комментарий аналитиков «Evercore».

Как пишет 1prime.ru, Минэнерго страны сообщило, что в среду вечером, запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 2,9 миллиона. Сильнее ожиданий также упали запасы бензина (на 2,3 миллиона вместо 0,9 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 3,1 миллиона вместо 0,4 миллиона).

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей — до 11,2 миллиона баррелей в день. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в стране составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня утром рубль символически снижается к доллару и больше – к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на рынке форекс после мягких решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи. А курс доллара в это время снижается, отыгрывая мягкие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.