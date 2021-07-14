Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне продолжающихся опасений по поводу распространения штамма COVID-19 «дельта», свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 «дельта», который ставит под угрозу восстановление экономики, а также может привести к дополнительным ограничениям.

Трейдеры продолжают оценивать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

«Рынки нефти значительно сузятся, если ОПЕК+ не разрешит свои разногласия и не согласится увеличить добычу», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Инвесторы обратили внимание на статистику по запасам «чёрного золота». Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 июля, сократились на 4 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4,3 миллиона. Позднее в среду Информационное агентство энергетики (EIA) США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4,3 миллиона баррелей.

Сегодня утром рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. А курс доллара в это же время снижается после данных по рекордной инфляции в США и в ожидании публикации «Бежевой книги» (Beige Book) ФРС, свидетельствуют данные торгов.