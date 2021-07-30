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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 10:30

Рубль символически снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Нефтяные цены снижаются сегодня после подъёма накануне до максимумов более чем за две недели. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к 8.32 мск $73,05 за баррель, что на $0,57 (0,77%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,23 (1,7%) - до $73,62 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные «S&P Global Platts», в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Доклад Минэнерго США «позволяет предположить, что спрос остаётся высоким, несмотря на растущее беспокойство по поводу быстрого распространения «дельта»-штамма COVID-19 как в США, так и за рубежом», отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер.

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Там сообщили, что «в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом «дельта» после вакцинации, могут быть заразными».

Сегодня утром рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара к основным мировым валютам несколько укрепляется в рамках коррекции после недели снижения, рынки также обращают внимание на данные о слабом росте американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

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