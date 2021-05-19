Рубль символически укрепляется к доллару

После кратковременного роста выше $70 за баррель котировки нефти сегодня утром перешли к активному снижению. Цены упали на фоне новостей о том, что США и Иран добились значительного прогресса в переговорах по ядерной сделке. Если соглашения удастся достичь, то иранский нефтегазовый экспорт может выйти из-под санкций и добыча в стране вырастет. Потенциал увеличения добычи составляет около 1,5 млн б/с и может быть реализован в течение нескольких месяцев. В ожидании сделки Иран уже начал постепенно наращивать добычу с начала 2021 г .

Между тем, конкретики по иранскому вопросу пока нет. Если переговоры вновь зайдут в тупик, то нефтяные котировки вполне могут отыграть снижение обратно. Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают снижаться и торгуются ниже $68 за баррель. Технический уровень поддержки расположен в районе $66,5 за баррель.

«Reuters» сообщает, что во вторник американские НПЗ на побережье Мексиканского залива столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Сильные дожди, которые обрушились на побережье Восточного Техаса и Луизианы, вынуждают предприятия к приостановкам в работе. В регионе сосредоточено около половины всех нефтеперерабатывающих мощностей США, поэтому ливни могут привести к искажению данных в еженедельной отраслевой статистике от EIA на следующей неделе.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Reuters сообщает, что запасы нефти, по оценке API, выросли на 0,6 млн баррелей, запасы бензин и дистиллятов сократились на 2,8 млн и 2,6 млн соответственно. Данные вышли неоднозначные. На фоне новостей цены на нефть продолжали снижаться.

Рубль в среду утром символически укрепляется к доллару и так же незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 9.50 мск снижается на 5 копеек, до 73,65 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 90,15 рубля.