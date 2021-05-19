В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнотВ нашем регионе определены земельные участки, пригодные для вовлечения в жилищное строительство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.21 10:30

Рубль символически укрепляется к доллару

После кратковременного роста выше $70 за баррель котировки нефти сегодня утром перешли к активному снижению. Цены упали на фоне новостей о том, что США и Иран добились значительного прогресса в переговорах по ядерной сделке. Если соглашения удастся достичь, то иранский нефтегазовый экспорт может выйти из-под санкций и добыча в стране вырастет. Потенциал увеличения добычи составляет около 1,5 млн б/с и может быть реализован в течение нескольких месяцев. В ожидании сделки Иран уже начал постепенно наращивать добычу с начала 2021 г.

Между тем, конкретики по иранскому вопросу пока нет. Если переговоры вновь зайдут в тупик, то нефтяные котировки вполне могут отыграть снижение обратно. Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают снижаться и торгуются ниже $68 за баррель. Технический уровень поддержки расположен в районе $66,5 за баррель.

«Reuters» сообщает, что во вторник американские НПЗ на побережье Мексиканского залива столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Сильные дожди, которые обрушились на побережье Восточного Техаса и Луизианы, вынуждают предприятия к приостановкам в работе. В регионе сосредоточено около половины всех нефтеперерабатывающих мощностей США, поэтому ливни могут привести к искажению данных в еженедельной отраслевой статистике от EIA на следующей неделе.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Reuters сообщает, что запасы нефти, по оценке API, выросли на 0,6 млн баррелей, запасы бензин и дистиллятов сократились на 2,8 млн и 2,6 млн соответственно. Данные вышли неоднозначные. На фоне новостей цены на нефть продолжали снижаться.

Рубль в среду утром символически укрепляется к доллару и так же незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 9.50 мск снижается на 5 копеек, до 73,65 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 90,15 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Гриша
19.05.21 09:17
Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Марина
18.05.21 19:05
Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.05.21 15:08
Здравствуйте, педагоги города-героя, мурманчане! К Вам обращается ПАТРИОТКА земли Кольской Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Земляки, защитим от нападок Председателя Совета депутатов города Мурманс
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнот-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 19 копеек, доллар снизился на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика