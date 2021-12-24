Рубль слабеет из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала

Нефть марки Brent дешевеет в пятницу, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 «омикрон» является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных «омикроном» существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Как пишет finmarket.ru, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний «Pfizer» и «Merсk».

«Цены на нефть стабилизировались на фоне потока положительных данных, касающихся борьбы с COVID-19», - отмечает главный аналитик «Oanda Corp.» Эдвард Мойя. «Кажется, все главные катализаторы, которые ждут нефтяной рынок в новом году, будут способствовать росту цен», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль слабеет к бивалютной корзине из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.