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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 10:30

Рубль слабеет из-за новой порции геополитического негатива

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% на фоне геополитической напряженности между Украиной и РФ, марка Brent тестирует уровень 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, росту цен способствует геополитическая напряженность. По словам аналитиков «Oanda», которые приводит газета «Wall Street Journal», нефть марки Brent без проблем может подняться выше 100 долларов за баррель.

Немного сдерживают рост котировок новости по ядерным переговорам с Ираном. По данным СМИ, венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном приближаются к завершению, участники обсуждают «оставшиеся вопросы».

Доллар в понедельник утром дорожает по отношению к другим основным мировым валютам на фоне неопределенности в отношениях между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Доллар США и евро растут на торгах Московской бирже. Рубль слабеет по отношению к бивалютной корзине из-за новой порции геополитического негатива.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 20199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,6997 рубля.

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