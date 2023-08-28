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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 10:30

Рубль слабеет к основным торгуемым иностранным валютам

Цены на нефть эталонных марок немного поднимаются утром в понедельник. В минувшую пятницу котировки выросли, однако завершили в минусе вторую неделю подряд. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.

Как сообщает finmarket.ru, участники нефтяного рынка оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. По его словам, Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

«Мы готовы поднять ставку ещё выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели», - сказал он.

Тем временем власти Китая объявили о новых мерах поддержки экономики, которые касаются рынка жилья и фондового рынка.

«Новости о дальнейших стимулах в Китае оказали дополнительную поддержку, - сказал Уоррен Паттерсон из «ING Groep NV». - Однако цены, скорее всего, будут держаться в определенном коридоре в краткосрочной перспективе, с учётом сохраняющихся опасений по поводу сокращения спроса и роста предложения».

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц, до 512, что является минимумом с февраля 2022 года.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся на старте торгов в понедельник, рубль не показал ощутимой динамики под влиянием противоречивых сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,46 рубля (+4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 75,08 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,4731 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 5,56 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 29,27 копейки и составил 103,3102 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 76,14 копейки, евро прибавил 1,05 рубля.

Рубль слабеет к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов понедельника: в частности, курс доллара растёт до 95,49 рубля, юаня — до 13,09 рубля.

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