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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 10:30

Рубль слабеет, несмотря на умеренное повышение цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели.

Как сообщает finmarket.ru, по оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 18.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но активно снижается к японской иене.

Внимание рынка в среду приковано к публикации отчёта о декабрьской инфляции в США, который будет обнародован в 16.30 мск. Эти данные могут повлиять на позицию руководства Федеральной резервной системы (ФРС) перед январским заседанием. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Trading Economics», предусматривает ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в декабре до 2,9% с ноябрьских 2,7%.

Накануне стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали ещё более значительный подъём - на 3,4%.

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,0298 по сравнению с $1,0308 на закрытие торгов во вторник, евро теряет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,09/106,31 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 182 копейки, средний курс продажи вырос на 2 копейки.  Лучшие курсы покупки составили 104,6-104,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,45-104,55 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет, несмотря на умеренное повышение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,987 рубля (+4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,84 копейки выше уровня действующего официального курса.

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