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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 10:30

Рубль слабеет после окончания налогового периода и на фоне приостановившегося роста цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после резкого подъёма в конце прошлой недели.

Как сообщает finmarket.ru, причиной существенного подъёма цен в пятницу стали опасения относительно дальнейшего усиления напряжённости на Ближнем Востоке после того, как более ста человек погибли в очереди за гуманитарной помощью, ещё 760 пострадали. По данным органов здравоохранения в секторе Газа, это стало результатом ударов, которые армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по мирным жителям.

«Геополитическая напряжённость оказывает всё более «бычье» влияние на рынок по мере того, как мы продвигаемся дальше в 2024 год», - заявил соредактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи изданию «MarketWatch».

Между тем ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объёмы впоследствии будут постепенно восстановлены.

По мнению наблюдателей, эти шаги были ожидаемыми.

Продление только на II квартал «учтено в ценах и, следовательно, не должно существенно повлиять на них», отметил аналитик по сырьевым рынкам «Commerzbank» Карстен Фрич.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,94 рубля (+26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 60,39 копейки выше действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжил дорожать, курс евро также растёт.

Рубль слабеет после окончания налогового периода и на фоне приостановившегося роста цен на нефть.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,9419 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 27,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 55,14 копейки и составил 99,4564 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 60,83 копейки, евро - на 73,39 копейки.

 

 

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