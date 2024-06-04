Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменён в зависимости от ситуации на рынке.

Постепенная отмена дополнительных ограничений приведёт к небольшому профициту топлива на мировом рынке в следующем году, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в «ING Groep» Уоррен Паттерсон. При этом нефтедобывающие страны подчеркнули, что увеличение поставок может быть приостановлено, если рыночные условия будут этого требовать, подчеркнул он.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1 рубля (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 27,55 копейки ниже действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил темпы роста, евро также дорожает.

Рубль слабеет с учётом резко просевших нефтяных котировок.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,1799 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 9,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 30,33 копейки и составил 97,2883 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 19,56 копейки, евро вырос на 41,62 копейки.