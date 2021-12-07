Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 10:30

Рубль слабеет в ожидании переговоров президентов России и США

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса «омикрон», свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром продолжается положительная динамика после роста цен на 5% торговым днём ранее. Опасения инвесторов по поводу распространения штамма коронавируса «омикрон» ослабли. По словам аналитиков «Phillip Securities», которые приводит газета «Wall Street Journal», надежды на то, что новый штамм будет иметь менее разрушительное экономическое воздействие, подтверждаются сообщениями из Южной Африки о том, что у пациентов там наблюдались только лёгкие симптомы ковида.

Кроме того, по данным СМИ, рост цен на нефть также был поддержан заявлением США о том, что шансы на переподписание ядерного соглашения с Ираном могут уменьшиться.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро умеренно укрепляются, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые должны состояться вечером в формате видеоконференции.

Курс евро слабо растёт по отношению к доллару в преддверии выхода макроэкономических данных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению сформировал список кандидатов в члены Общественной палаты Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика