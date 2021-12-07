Рубль слабеет в ожидании переговоров президентов России и США

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса «омикрон», свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром продолжается положительная динамика после роста цен на 5% торговым днём ранее. Опасения инвесторов по поводу распространения штамма коронавируса «омикрон» ослабли. По словам аналитиков «Phillip Securities», которые приводит газета «Wall Street Journal», надежды на то, что новый штамм будет иметь менее разрушительное экономическое воздействие, подтверждаются сообщениями из Южной Африки о том, что у пациентов там наблюдались только лёгкие симптомы ковида.

Кроме того, по данным СМИ, рост цен на нефть также был поддержан заявлением США о том, что шансы на переподписание ядерного соглашения с Ираном могут уменьшиться.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро умеренно укрепляются, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые должны состояться вечером в формате видеоконференции.

Курс евро слабо растёт по отношению к доллару в преддверии выхода макроэкономических данных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.