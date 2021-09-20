Рубль слабеет вслед за ценами на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида», свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до 71,17 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча «чёрного золота» в Мексиканском заливе в США восстанавливается от последствий урагана «Ида». «Мы видим, что добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки (относительно уровня до урагана. — Ред.) в течение третьей недели сентября, а затем снизится до 180-200 тысяч баррелей в сутки на четвертой неделе», — сказали газете «Wall Street Jоurnal» аналитики «Rystad Energy».

Кроме того, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек ковида в странах-импортерах нефти — Китае и Японии, которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.

Сегодня в начале торгов на Московской бирже доллар США и евро дорожают, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.