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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.24 10:30

Рубль слабеет вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры

Нефтяной рынок продолжает опускаться сегодня утром после снижения накануне по итогам второй сессии подряд. Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает «Market Watch». Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъёма рынка в начале недели.

Снижение цен на нефть в четверг связано с «более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти – еврозоны», отмечает аналитик «XS.com» Самер Хасн.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый «HCOB» и «S&P Global», в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара, сокращающим привлекательность вложений в сырьевые товары, говорит портфельный управляющий «SIA Wealth Management» Колин Сизински, слова которого приводит «Market Watch».

Доллар подорожал в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие два года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,4 рубля (+33,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 45,01 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжал дорожать, курс евро также повышается; рубль слабеет вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,5022 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 43,97 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 27,99 копейки и составил 100,3649 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 55,23 копейки, евро практически не изменился.

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