Цены на нефть уверенно растут в среду утром после падения накануне, вызванного беспокойством трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, падение нефтяных контрактов также было вызвано подорожавшим долларом. Более дорогая американская валюта удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами, пишет «MarketWatch».

Кроме того, неспособность ЕС быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти также сказалась на нефтяных котировках, считает аналитик «ING» Варрен Паттерсон. «Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза», - написал эксперт. Так Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая.

Рынок ждёт публикации официальных данных со стороны Министерства энергетики США, которая состоится в 17.30 мск. Эксперты «The Wall Street Journal» прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тысяч баррелей.

Доллар США и евро незначительно снижаются на старте торгов Московской биржи. Рубль слабо растёт к бивалютной корзине. Участники рынка находятся в ожидании возможных заявлений ЦБ РФ о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты, отмечавшееся в апреле - начале мая.

Доллар США опускается по отношению к основным валютам в ходе торгов в среду. Трейдеры продолжают следить за статистическими данными из США, в том числе за динамикой потребительских цен. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По словам аналитиков «MUFG Bank», доллар снижается поскольку рынки, вероятно, будут осторожны в преддверии данных по инфляции в США. «Однако сильные данные могут укрепить доллар позднее», — добавил старший валютный аналитик «MUFG» Джефф Нг.