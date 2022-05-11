В «Бессмертном полку» в Мурманске прошли порядка 18 тысяч человекБолее 5000 жителей Мурманска посетили боевые корабли Северного флота в первый день показа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 10:30

Рубль слабо растёт

Цены на нефть уверенно растут в среду утром после падения накануне, вызванного беспокойством трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, падение нефтяных контрактов также было вызвано подорожавшим долларом. Более дорогая американская валюта удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами, пишет «MarketWatch».

Кроме того, неспособность ЕС быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти также сказалась на нефтяных котировках, считает аналитик «ING» Варрен Паттерсон. «Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза», - написал эксперт. Так Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая.

Рынок ждёт публикации официальных данных со стороны Министерства энергетики США, которая состоится в 17.30 мск. Эксперты «The Wall Street Journal» прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тысяч баррелей.

Доллар США и евро незначительно снижаются на старте торгов Московской биржи. Рубль слабо растёт к бивалютной корзине. Участники рынка находятся в ожидании возможных заявлений ЦБ РФ о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты, отмечавшееся в апреле - начале мая.

Доллар США опускается по отношению к основным валютам в ходе торгов в среду. Трейдеры продолжают следить за статистическими данными из США, в том числе за динамикой потребительских цен. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По словам аналитиков «MUFG Bank», доллар снижается поскольку рынки, вероятно, будут осторожны в преддверии данных по инфляции в США. «Однако сильные данные могут укрепить доллар позднее», — добавил старший валютный аналитик «MUFG» Джефф Нг.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 69 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад-PRO Валюту (16+)Рубль слабо растёт-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика