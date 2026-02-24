Рубль слегка дешевеет в ожидании свежих драйверов к укреплению

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов. Внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Как пишет finmarket.ru, на прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сам предпочёл бы заключить соглашение с Тегераном. «Решение принимаю только я, и я предпочёл бы сделку», - написал Трамп в соцсети «Truth Social», добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, «это будет очень плохой день для этой страны».

«На данном этапе геополитика явно играет главную роль в формировании цен на нефть», - считает аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева. Текущая динамика цен в значительной степени обусловлена ожиданиями, а не фактической потерей поставок, отметила эксперт. По её словам, трейдеры страхуются от наихудших сценариев.

В четверг в Женеве пройдёт очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство «Bloomberg» сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Росту нефтяных цен также способствует возросшая неопределенность относительно ситуации в международной торговле. Верховный суд США в конце прошлой недели признал незаконным решение американского президента о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не даёт главе государства права вводить подобные пошлины.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней.

Решение Трампа по тарифам усилило неопределенность в отношении глобального экономического роста и спроса на топливо, говорится в аналитической записке «UOB Bank».

Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже ростом индексов на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов (благоприятной нефтяной конъюнктуры, сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций, а также сообщений западных СМИ относительно дальнейшей судьбы «Северных потоков»). Президент США Дональд Трамп ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных на выходных 15%.

Американские фондовые индексы упали в понедельник на 1-1,7% из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин. Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник, негативным фактором стала неопределенность вокруг американских пошлин.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут, в то время как индексы Австралии и Гонконга снижаются.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США слабо повышается в парах с евро и фунтом стерлингов и уверенно растёт к японской иене утром во вторник на фоне усиления неопределенности в сфере международной торговли.

Народный банк Китая во вторник ожидаемо сохранил основные процентные ставки без изменений. Базовая ставка по кредитам (LPR) сроком на один год оставлена на уровне 3% годовых, ставка по пятилетним кредитам - на уровне 3,5%. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд.

Евро по данным на 10.05 мск снизился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1778 по сравнению с $1,1785 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,05% - до $1,3485 против $1,3492 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,52% - до 155,45 иены по сравнению со 154,65 иены в конце предыдущей сессии. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,8921 юаня против 6,8893 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,28/85,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 210 копеек, средний курс продажи вырос на 406 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,6-78,7 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль слегка дешевеет в ожидании свежих драйверов к укреплению. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,115 рубля (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,21 копейки выше уровня действующего официального курса.