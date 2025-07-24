Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг на данных о запасах топлива в США и надеждах на заключение торгового соглашения между Штатами и Европейским союзом.

Как отмечает finmarket.ru, накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Товарные запасы бензина сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тысяч баррелей.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения о том, что ЕС приближается к заключению торгового соглашения с США, которое будет предусматривать пошлину в размере 15% на импорт европейских товаров в Штаты. Если соглашения не удастся достичь, Брюссель готов ввести повышенные пошлины на американские товары годовым объёмом 93 млрд евро.

«На рынке нефти наблюдается умеренный оптимизм за счёт довольно устойчивого спроса и ожиданий, что худшего сценария с пошлинами удастся избежать», - отмечает в этой связи Вишну Варатан из «Mizuho Bank Ltd».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,6/83,71 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 79 копеек, средний курс продажи вырос на 25 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,7-80,8 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в четверг. Рубль слегка опускается, отыгрывая как итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле, так и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 1,65 копейки - до 10,9605 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 копейки выше уровня действующего официального курса.