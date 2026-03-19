Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше отметки в $112 за баррель.

«QatarEnergy» сообщила о ракетной атаке на промышленную зону «Ras Laffan», где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли «серьезный ущерб» предприятию, заявили в компании.

Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Как пишет finmarket.ru, власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении «Bab», вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания «ADNOC», является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению «Южный Парс» и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг.

В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии.

ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%. При этом уверенность трейдеров в том, что европейский регулятор возобновит повышение ставок, растёт. Судя по рынку процентных свопов, инвесторы уверены в подъёме ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов в этом году, пишет «Bloomberg».

Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранит базовую ставку на уровне 3,75%, полагают эксперты.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую ставку на уровне 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет. Восемь из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Хадзимэ Таката предложил поднять ставку до 1%, ссылаясь на то, что инфляция в Японии уже устойчиво находится на целевом уровне ЦБ в 2%.

В заявлении японского регулятора по итогам заседания отмечается, что «скачок цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может оказать повышающее давление на потребительскую инфляцию».

Трейдеры ждут пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды по итогам заседания. Иена может подешеветь и преодолеть отметку в 160 иен/$1, если заявления Уэды по поводу потенциальных последствий ближневосточного конфликта на рынки будут расплывчатыми, считает экономист «Mizuho Securities» Юсукэ Мацуо. Он полагает, что японский ЦБ будет воздерживаться от повышения ставки до июня или июля, учитывая позицию премьер-министра страны Санаэ Такаити, предпочитающей сохранение более мягкой денежно-кредитной политики.

Евро по данным на 9.14 мск вырос к доллару на 0,18% и торгуется на уровне $1,1473 по сравнению с $1,1452 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,11% - до $1,3272 против $1,3257 на закрытие рынка в среду. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась на 0,11% - до 159,68 иены с 159,86 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань в четверг торгуется на уровне 6,9035 юаня против 6,9005 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - теряет 0,07%.

Накануне DXY прибавил 0,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, отметив, что оценить последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики США пока сложно. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет снижать ставку, если не увидит прогресса в замедлении инфляции. При этом он предупредил, что рост цен на энергоресурсы из-за ближневосточного конфликта будет способствовать общему усилению инфляции в стране. Федрезерв по-прежнему прогнозирует одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в текущем году.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,49/88,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 208 копеек, средний курс продажи упал на 31 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,63-84,73 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть, так как участники рынка находится в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Давление на рубль также оказывает дефицит валютной ликвидности, вызванный решением Минфина РФ не проводить в марте операции по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2085 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,3 копейки выше уровня действующего официального курса.