Рубль снижается из-за дешевеющей нефти

Стоимость нефти растёт в четверг утром, – инвесторы надеются, что ОПЕК+ в случае необходимости примет дополнительные меры для поддержки рынка, свидетельствуют данные торгов.

Ситуация на нефтяном рынке остается непростой из-за снижения спроса на фоне коронавируса в совокупности с увеличением предложения. В связи с этим участники торгов с оптимизмом восприняли сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность отложить увеличение добычи нефти на квартал или два.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объёме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается снижение на 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

Министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар в среду не исключил дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК, если того потребует рынок.

«Во многих отношениях рынок с нетерпением ждёт 2021 года — того времени, когда будет разворачиваться производство вакцин, и когда ОПЕК+ отложит некоторые из запланированных увеличений добычи», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,3494 рубля. По отношению к последней сделке 11 ноября доллар подорожал на 21,69 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,14 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 4,79 копейки и составил 90,8529 рубля. К официальному курсу евро вырос на 60,61 копейки.