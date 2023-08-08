Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром во вторник после снижения днем ранее.

Как сообщает finmarket.ru, участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчёты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет «Trading Economics».

Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,2%.

На Московской бирже доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,58 рубля (+30 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро при этом торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Рубль снижается к бивалютной корзине под давлением негативных факторов, в том числе дисбаланса между спросом предложением иностранной валюты.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,7786 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 50,36 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 3,08 копейки и составил 105,3308 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта упала на 78,82 копейки, евро - на 72,35 копейки.

Доллар укрепляется во вторник утром к другим основным мировым валютам, в особенности — по отношению к иене после публикации данных об импорте и экспорте в Китае, свидетельствуют данные торгов.

После выхода не оправдавших прогнозов данных по внешней торговле Китая, юань снизился против доллара США до минимума за три недели. Отчёт показал, что падение экспорта КНР в июле по сравнению с июлем прошлого года было самым глубоким более чем за три года.