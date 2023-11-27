Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Как сообщали СМИ, пишет finmarket.ru, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства. Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью ещё более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает «Market Watch».

«Саудовская Аравия, вероятно, по-прежнему готова брать на себя львиную долю сокращения поставок, необходимого для стабилизации нефтяного рынка, - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Commerzbank» Барбара Ламбрехт. - Поэтому кажется более или менее очевидным, что королевство продолжит ограничивать добычу в первом квартале, поскольку недавнее снижение цен показало, что иначе оно будет нести потери. Вопрос в том, сможет ли ОПЕК+ договориться о дополнительных сокращениях».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,93 рубля (+33 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,67 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает дорожать, курс евро также повышается.

Рубль снижается к бивалютной корзине под влиянием дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,9587 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 35,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 40,41 копейки и составил 97,4716 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 14,54 копейки, евро - 55,29 копейки.

Доллар США умеренно дешевеет к евро и фунту стерлингов, заметно снижается в паре с иеной. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ряд важных экономических статданных, в том числе, отчёты о динамике ВВП США за третий квартал и инфляции в еврозоне за ноябрь.