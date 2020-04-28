Рубль снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.

«В то время как мы начинаем видеть, как случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения… рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика банка «ANZ» Дэниела Хайнса.

При этом аналитики, чьё мнение также приводит агентство, отмечают, что активное снижение WTI связано с тем, что некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупаются на месяцы позже, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля. «Понятно, что всё сводится на нет махинациями на фьючерсном рынке WTI», — отметил Хайнс.

Доллар и евро повышаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,8077 рубля. По отношению к последней сделке 27 апреля доллар вырос на 31,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 31,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 26,11 копейки и составил 80,8836 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 12,25 копейки.