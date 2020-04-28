В День Победы в Мурманске состоится парад, но в небеВ Мурманске выгрузили рекордное количество вагонов для порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.20 10:30

Рубль снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.

«В то время как мы начинаем видеть, как случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения… рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика банка «ANZ» Дэниела Хайнса.

При этом аналитики, чьё мнение также приводит агентство, отмечают, что активное снижение WTI связано с тем, что некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупаются на месяцы позже, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля. «Понятно, что всё сводится на нет махинациями на фьючерсном рынке WTI», — отметил Хайнс.

Доллар и евро повышаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 74,8077 рубля. По отношению к последней сделке 27 апреля доллар вырос на 31,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 31,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 26,11 копейки и составил 80,8836 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 12,25 копейки.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)На северо-западе ещё на 1,7%, до 170 рублей за килограмм, подешевела пикша-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 7 копеек, евро – на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Временная отмена для населения пени за просрочку воспринимается жилищно-коммунальной отраслью как смертельный удар-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 489 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика