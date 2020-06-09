Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

Цены на нефть растут сегодн утром, компенсируя потери предыдущей торговой сессии, на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса на сырье в связи с ослаблением карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

9 июня на рынке нефти отмечается коррекционный рост после того, как днём ранее цены на «чёрное золото» упали более чем на 5%.

Инвесторы продолжают следить за восстановлением экономической активности и спроса на сырьё. Пандемия коронавируса вызвала резкое глобальное падение спроса, в том числе, на топливо.

Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавший от вспышки коронавируса город США, начал открываться в понедельник. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств.

«Спрос восстанавливается постепенно, но неуклонно. Тем не менее, по-прежнему существует огромное избыточное предложение, поэтому ОПЕК и союзникам необходимо контролировать баррели, поступающие на рынок. Но это сложно», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклан Шо.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного укрепления в предыдущие дни.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 68,4801 рубля. По отношению к последней сделке 8 июня доллар вырос на 28 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 16,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 18,85 копейки и составил 77,2185 рубля. К официальному курсу евро подрос на 3,24 копейки.