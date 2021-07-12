Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

«Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашёл в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе», — прокомментировали аналитики «ANZ» газете «Wall Street Journal».

Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,07%, до 92,19 пункта.

Сегодня утром рубль немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара в понедельник утром коррекционно растёт к другим основным мировым валютам после снижения в течение предыдущих двух торговых дней, инвесторы также ждут выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.